لليوم الثاني تواليا .. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد و اربيل

2024-06-25 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147900 دينار مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت امس الاثنين 147150 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال ارتفعت بالأسواق المحلية في بغداد

حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 147700 دينار مقابل 100 دولار.