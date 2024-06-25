يورو 2024.. 4 مباريات حاسمة تحدد مسار المتأهلين في البطولة

2024-06-25 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تقام، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، اربع مباريات هامة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024،.

ويستضيف "الملعب الأولمبي" في برلين مباراة تجمع بين هولندا والنمسا، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

ويواجه منتخب فرنسا خصمه منتخب بولندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

ويواجه منتخب إنجلترا خصمه سلوفينيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، على ملعب "راين إينيرجي ستاديون" بمدينة كولن الألمانية.

وفي إطار الجولة ذاتها، يواجه منتخب الدنمارك نظيره صربيا، على ملعب "أليانز آرينا".

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.

المصدر: وكالات



