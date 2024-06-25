وزير الداخلية يفتتح مشروع مبنى البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في النجف الأشرف

2024-06-25 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

افتتح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، مشروع مبنى البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري افتتح مشروع مبنى البطاقة الوطنية في قضاء النجف الشمالي، كما افتتح قسم الجواز الإلكتروني في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الأشرف".

وأكد الوزير أن "وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوسيع دائرة عملها في جميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان أن "وزير الداخلية أجرى جولة في أقسام وشُعب هاتين الدائرتين، واطلع على أهم الواجبات التي ستعملان على تقديمها لأهالي المحافظة".