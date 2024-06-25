الأكبر من نوعها في العراق.. الكشف عن تفاصيل مشروع "غابات بغداد"

2024-06-25 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير اعلام امانة بغداد، محمد الربيعي، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، تفاصيل مشروع "غابات بغداد"، فيما بين ان مساحته عشرة اضعاف مدينة الزوراء.

وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "اكبر مشروع استثماري ترفيهي عائلي مساحات خضراء حدائق وغابات سميت بـ(غابات بغداد) وهو معسكر الرشيد، هو معروف منذ السابق بانه معسكر للجيش"، مبينا انه "منذ 2003 استغل مكب للنفايات واستغل للتجاوزات الان قررت الأمانة لمجلس الوزراء على ان لا يكون مكان للسكن".

وأضاف انه "كانت خلال السنوات الماضية الرؤيا انه للسكن وقد الغي هذا الموضوع، واتخذ القرار بانه يصبح مركز ترفيهي كبير وسميت بغابات بغداد بمساحة (5) الاف دونم"، لافتا الى انه "استخرجت من هذه الـ(5) الاف دونم او من ضمنها مستشفى الرشيد السابق واحيط العمل بها على شارع السندباد واهل قريبا".

وتابع الربيعي "بقيت هذه المساحة يمينا ويسارا واحيلت الى مناقصة استثمارية أعلنتها الهيئة الوطنية للاستثمار، وامانة بغداد هي الجهة المستفيدة والمستثمر هي شركات اذربيجانية تركية عراقية واتحاد هذه الشركات قدمت دراسة كاملة عن وسائل الترفيه، من بحيرات ومن حدائق حيوانات ومن قطارات وترفيهيات ومن مولات وأسواق وفنادق عالية فندق 30 طابق 7 نجوم مع كل ما يتعلق بالساحات والغابات والفعاليات الرياضية والسباق وسباق السيارات وما شابه ذلك من العاب السكواش وكرة القدم ".

وبين ان "كل هذه المساحات والبحيرات ستصبح ذات تأثير بيئي مهم جدا من غابات بغداد وهي غابة بغداد الجديدة و تضاهي مساحتها عشرة اضعاف مدينة الزوراء".

وكان أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اعلن الخميس، (6 حزيران 2024)، عن قرب اطلاق العمل بمشروع تحويل ارض معسكر الرشيد جنوبي العاصمة الى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة تعد "الأكبر من نوعها في العراق بمساحة (5) آلاف دونم".

وقال كاظم خلال افتتاحه متنزهاً جديداً بمنطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بحسب بيان للأمانة، تلقته "بغداد اليوم"، "افتتحنا اليوم متنزها جديدا بمساحة 4 دوانم بمنطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية الكرادة بعدما كان عبارة عن أرض خالية ومتروكة وجزء منها كان عبارة عن مكب للنفايات في اطار خطة زيادة المساحات الخضراء وخلق أماكن ترفيهية جديدة في جميع مناطق العاصمة".

وأضاف، ان "أمانة بغداد وبجهود ذاتية من قبل دائرة بلدية الكرادة، أنجزت إعادة تأهيل هذه الأرض وتحويلها لمتنفس ترفيهي للعوائل وافتتاحها بالتزامن مع قرب أيام عيد الأضحى المبارك".

وتابع، ان "جهود امانة بغداد مستمرة في جميع احياء العاصمة للنهوض بواقعها الخدمي وهناك مشاريع جديدة قادمة في منطقة الزعفرانية ومناطق أخرى بمدينة بغداد".

وأشار أمين بغداد الى، ان "أمانة بغداد سترسي قريباً الحجر الأساس لمشروع تحويل أرض معسكر الرشيد الى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى العراق اذ تبلغ مساحته نحو (5) آلاف دونم".