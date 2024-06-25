مدرب منتخبنا الشبابي: هدفنا بناء فريق شبابي يرفد منتخباتنا الوطنية

2024-06-25 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب منتخبنا الوطني للشباب، حيدر جبار، على أهمية بطولة غرب آسيا كونها تأتي قبل المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت (20) عاماً التي ستستضيفها تايلاند في أيلول المقبل.ونقل بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن جبار، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة أن "الهدف من المشاركة بناء فريق شبابي الغرض منه رفد المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني، على الرغم من أننا وصلنا للبطولة ونحن نعاني بعض الغيابات جراء عدم التحاق بعض اللاعبين المحترفين، وإصابة البعض الآخر".وأضاف أن" هذا يأتي فضلاً عن غياب لاعبين مهمين ينشطون في الدوري العراقي بسبب عدم تفريغهم من قبل أنديتهم، مشيراً إلى أن مواجهة المنتخب الأردني في مستهل المشوار لها أهمية كبيرة نسعى من خلالها للفوز حيث عقدنا العزم على ذلك، وهذا ما رأيناه في عيون اللاعبين".وأوضح أننا "نعي جيداً أن المنتخب العراقي يمثل ثقلاً كبيراً في البطولة عطفاً على كوننا ثاني قارة آسيا، وشاركنا في كأس العالم للشباب بنسختها الأخيرة في الأرجنتين، وهذا بالتأكيد يمنح لاعبينا حافزاً كبيراً لتقديم أفضل النتائج، حيث نأمل بأن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة".