اليوم .. انطلاق بطولة غرب آسيا للشباب في السعودية

2024-06-25 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق مساء اليوم الثلاثاء، بطولة الديار العربية لكرة القدم (غرب آسيا للشباب)، التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "12 منتخباً سيدخلون البطولة بأهداف واضحة المعالم، تتلخص في تحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة، وكذلك المنافسة على اللقب الذي يدعم طموحاتها المستقبلية، خصوصاً على المستوى القاري، حيث التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب".وأضاف أن "المنتخبات المشاركة تتوزع على ثلاث مجموعات، إذ أسفرت القرعة عن استقرار المنتخب السعودي المضيف بالمجموعة الأولى، بجوار منتخبات عُمان والكويت واليمن، وجاء منتخبنا الشبابي حامل لقب النسختين الأولى 2019 والثانية 2021، ضمن المجموعة الثانية، الى جانب منتخبات لبنان والأردن وألبانيا، بينما تكونت المجموعة الثالثة من منتخبات سوريا والبحرين والإمارات وفلسطين".وبين أن "مباريات النسخة الثالثة من البطولة، ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وملعب نادي عكاظ، حتى 5 تموز المقبل".يشار الى أن "اليوم الافتتاحي للبطولة سيشهد إقامة مباراتين، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، الأولى بين عمان والكويت عند الساعة الخامسة مساءً، والثانية بين السعودية واليمن في التاسعة مساءً.وتلعب المنتخبات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني، إلى الدور قبل النهائي".