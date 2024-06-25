الدولار يوصل ارتفاعه في الأسواق المحلية

2024-06-25 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، ارتفاعها أمام الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 147.900 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت هي الأخرى ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148.750 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينارًا لكل 100 دولار.