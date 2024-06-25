كركوك.. وفاة طالبة جامعية "بغدادية" بحادث سير وغرق شاب بمشروع ماء

2024-06-25 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بوفاة طالبة جامعية بحادث سير على طريق أربيل - كركوك، فيما لقي شاب مصرعه غرقا أثناء السباحة في مشروع ماء كركوك جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تدعى ضحى ضياء، وهي طالبة في المرحلة الثالثة من كلية الحقوق بجامعة الكتاب الأهلية في كركوك، حيث كانت مع عائلتها في سفرة الى اربيل وتعرضت إلى حادث سير تسبب بوفاتها وإصابة اثنين من أفراد عائلتها"، مبينا أن "الحادث وقع على طريق أربيل - كركوك".

ولفت المصدر الى أن "الجثة نقلت للطب العدلي والمصابين الى المستشفى للعلاج"، مبينناً أن "الشابة المتوفاة من أهالي بغداد".

وفي السياق أكد المصدر أن "شابا من مواليد 2002 ويسكن حي الصناعة بقضاء الدبس، لقي مصرعه اثناء السباحة في مشروع ماء ري كركوك ضمن قضاء الدبس (55 كم شمال غربي كركوك)، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة وتسليمها لذويه".