القبض على 5 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في بغداد وكربلاء

2024-06-25 11:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، القبض على 5 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وكربلاء.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللواء الخامس التابع لقيادة فرقة الرد السريع تمكن من القاء القبض على مطلوبين اثنين في العاصمة بغداد، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق قسم استخبارات الرد السريع".

واضافت انه "كما القى الفوج الاول اللواء الخامس فرقتنا من اعتقال 3 مطلوبين وفق احكام المادة 28 مخدرات في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء المقدسة".

وبينت القيادة ان "العملية جاءت بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة"، مؤكدة انه "تم تسليم المطلوبين الى جهة الطلب اصوليا".