التربية تفتح باب النقل والتنسيب لموظفيها الى مشروع الوزارة رقم واحد

2024-06-25 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، فتح باب النقل والتنسيب لموظفيها الى مشروع الوزارة رقم واحد.

وقالت التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم "، انه "تم فتح باب النقل او التنسيب الى مشروع الوزارة رقم واحد أمام موظفي المديريات العامة التابعة للديوان الوزاري والمديريات العامة للتربية في بغداد حصرا".

وأوضحت الوزارة، ان "الاختصاصات المطلوبة هي ( مهندس مدني ومهندس ميكانيك ومهندس كهرباء وموظف خدمة)"، مشيرة الى ان "اخر موعد للتقديم هو الأول من تموز المقبل".

للدخول الى رابط النقل او التنسيب اضغط هنا