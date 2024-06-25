الداخلية العراقية تصدر نحو 40 مليون بطاقة وطنية و تقترب من انتهاء الجواز الإلكتروني

2024-06-25 11:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة أصدرت حوالي 40 مليون بطاقة وطنية للمواطنين من خلال تسريع وتيرة العمل بهذا المجال خلال المدة الماضية، مؤكدا أن الوزارة قد انجزت 90 بالمئة من مشروع الجواز الإلكتروني.

جاء ذلك في حديث ادلى به لعدد من وسائل الإعلام على هامش زيارته لمحافظة النجف والإشراف على سير زيارة "عيد الغدير"

وقال الوزير في تصريحه، "نحن مقبلون على تجاوز عتبة اصدار 39 مليون بطاقة وطنية والتي تم إنجازها في عموم العراق"، مردفا بالقول: لدينا عقد تطوير البطاقة الوطنية، واعتمادها في كل إجراءات الحوكمة الالكترونية الموجودة لدى الحكومة العراقية.

وأضاف أنه "بما يتعلق موضوع الجواز الالكتروني، فقد قطعنا فيه شوطا كبيرا، وقد افتتحنا 90 بالمئة من المكاتب الموجودة في داخل وخارج العراق".

وتابع الشمري القول، إن الوزارة "ستقدم الكثير من التسهيلات في معاملات المواطنين من خلال تثبيت الارقام المدنية للمواطنين مع بطاقة السكن".