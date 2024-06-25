سوق الخضروات في ذي قار: نظرة شاملة عن الاسعار
2024-06-25 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية
الـــــــــــخـــــــضــــــــــــــــــروات : طماطم 750 بطاطا 750 خيار 1250 باذنجان 750 بصل اصفر 1000 بصل أبيض 1000 شجر 1500 جزر برتقالي 1000 خس 1000 لهانة حمراء 1500 لهانة بيضاء 1500 فلفل بارد عراقي 2000 خيار عراقي 1250 ثوم وزن 5000 باميا 5000 فطر علبه 2500 فاصوليا خضراء 2500 قرنابيط 1500 ———————————————...
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