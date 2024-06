ذي قار تقترح “العمل مقابل النفط“ لحل أزمة الكهرباء

2024-06-25 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تبحث محافظة ذي قار عن حلول مبتكرة لمواجهة أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث تقدم الدكتور أحمد الخفاجي، عضو مجلس المحافظة، بمقترح جديد تحت عنوان “العمل مقابل النفط”. يهدف المقترح إلى استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة في مجال الطاقة، مثل محطات توليد الكهرباء بسعة 3 آلاف ميغاواط،...

