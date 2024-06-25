2024-06-25 12:00:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه القضاء الأردني تهم الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصا في قضية وفاة 99 حاجا أردنيا خلال موسم الحج للعام 2024. وأعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصا وفق آخر الأرقام […]

ظهرت المقالة دولة عربية توجه تهم الاتجار بالبشر لأشخاص على صلة بوفاة 99 حاجا في السعودية أولاً على ايشان.