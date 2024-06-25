محافظ بغداد يفتتح مركز صحي الزعفرانية الرئيسي

2024-06-25 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

افتتح محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، المركز الصحي في الزعفرانية.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "العلوي افتتح مركز صحي الزعفرانية الرئيسي المشيد على مساحة (850) دونما"، لافتا الى أن "المركز عبارة عن طابقين ونصف، ويضم 42 غرفة من بينها غرف أشعة وصيدلية وطبيب الأسنان وطبيب العيون وطبيب عام، وطبيبة نسائية، وضماد رجالي ونسائي، ومذاخر ومستلزمات طبية، ومختبر وقاعات متعددة الاستخدام، وغرف تغذية وأطباء".