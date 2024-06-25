وزارة الشباب والرياضة تختتم فعاليات مهرجان (سنجار المحبة والسلام)

2024-06-25 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبرعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أسدل الستار عن فعاليات مهرجان (سنجار المحبة والسلام)، الذي أقامته دائرة التربية البدنية والرياضة - قسم الأنشطة الرياضية والبرامج، في قضاء سنجار، بمشاركة شبابية واسعة من كلا الجنسين، يمثلون الرياضيين وطلبة المدارس في القضاء والنواحي والقرى التابعة له.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حفل الختام شهد فقرات فنية متنوعة، بدأ بمعرض للرسم، واستعراض الأزياء الفلكلورية والتراثية الأيزيدية، كما تم تقديم مسرحية إلى جانب أناشيد وقصائد شعرية تغنت بالوحدة الوطنية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي غصت به قاعة الاحتفال، كما تم في نهاية الحفل، تتويج الفرق الفائزة واللاعبين بالكؤوس والميداليات، إلى جانب تقديم الهدايا والدروع للمسهمين في إنجاح المهرجان".وأضاف أن "المهرجان ضم عدداً من الألعاب الرياضية وهي: كرة القدم، والطائرة، وكرة الطاولة، والقوة البدنية، والساحة والميدان، والماراثون (4) كيلومترات، إلى جانب عدد من الألعاب التراثية والشعبية التي يتميز بها القضاء، وانطلاق بطولة الفرق الشعبية بكرة القدم بمشاركة (32) فريقاً".