لجنة نيابية توصي وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024

2024-06-25 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيدي

أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات"، موضحا أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع".

وأضاف أن "المحكمة ستستمع لجميع الطعون"، لافتا الى أن "الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض من اي جهة على جزئية فيها"، لافتا الى ان "جميع الطعون اعتيادية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات".

يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).