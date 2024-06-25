2024-06-25 12:48:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف-واع- حيدر فرمان

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير تسري بانسيابية عالية .

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي في محافظة النجف الأشرف حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "متواجدون هنا في محافظة النجف الأشرف من أجل الإشراف على الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير الأغر"، لافتاً الى أن "الخطة شملت تعزيز قيادة شرطة النجف بقطعات من الشرطة الاتحادية والتدخل السريع ومفارز النجدة والمرور وال k9".

وأضاف أنه "تم الإشراف على الخطة من قبل رئيس اللجنة الأمنية الخاصة بزيارة الغدير قائد حرس الحدود"، مؤكداً أن "الخطة الأمنية تسري بانسيابية عالية من دون حوادث أمنية تذكر".