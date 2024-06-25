2024-06-25 12:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أشرت وزارة الداخلية انخفاضا بالمخالفات والحوادث المرورية خلال الفصل الأول من العام الحالي، بنسبة 40 بالمئة، عازية ذلك إلى تطبيق نظام المرور الذكي في الشوارع والتقاطعات الرئيسة. وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة التابعة للوزارة، المقدم حيدر شاكر في تصريح لجريدة الصباح، تابعته منصة “إيشان” إن “مديريته وبعد تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة وتفعيل […]

ظهرت المقالة الداخلية: المخالفات والحوادث المرورية تراجعت بنسبة 40 بالمئة أولاً على ايشان.