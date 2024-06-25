النفط الكندي الرخيص يحل مكان الخام العراقي في الساحل الغربي الأمريكي

2024-06-25 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعتزم مصافي التكرير في الساحل الغربي للولايات المتحدة استبدال وارداتها من النفط العراقي الثقيل بخام أرخص من كندا، في وقت يعيد خط "ترانس ماونتن" الموسع حديثاً ترتيب تدفقات التجارة عبر المحيط الهادئ، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

ومن المخطط أن تستورد كاليفورنيا وواشنطن حوالي 150 ألف برميل يومياً من الخام الكندي عن طريق الناقلات في يونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها سبعة أضعاف متوسط ​​الكميات، وفقاً للبيانات الأولية من "فورتيكسا". في الوقت نفسه، يُتوقع أن تنخفض وارداتهما من خام "البصرة الثقيل" العراقي إلى 3587 برميلاً يومياً، من 76 ألف برميل في مايو الماضي.

توسعة خط "ترانس ماونتن"، التي بدأت في مايو/ أيار، تنقل 590 ألف برميل يومياً من الخام من رمال النفط الكندية إلى فانكوفر للتصدير. من المحتمل أن يشكّل هذا ميزة بالنسبة إلى مصافي التكرير على الساحل الغربي للولايات المتحدة، والتي كانت لولا ذلك ستدفع عدة دولارات إضافية للبرميل الواحد لشراء الخام العراقي.

في ظل ارتفاع الواردات الكندية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، تنخفض شحنات النفط البرازيلي المتوسط ​​منخفض الكبريت "توبي"، وكذلك خام "البصرة الثقيل".

ويتم تداول خام "غرب كندا القياسي" الثقيل في ألبرتا بسعر أرخص بنحو 13 دولاراً من خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي، أو حوالي 67 دولاراً للبرميل، وفقاً لتسعير المؤشر العام في "بلومبرغ". يُتداول خام "البصرة الثقيل" بسعر أرخص بنحو 5.55 دولار عن خام "برنت" المعياري، أو أكثر من 80 دولاراً للبرميل.