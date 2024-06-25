الدفاع المدني تكافح حريقا داخل مخازن للمناديل الورقية في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد

2024-06-25 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن قيام فرق الدفاع المدني بمكافحة حريق اندلع داخل مخازن للمناديل الورقية في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل جملونات متخذ كمخازن للمناديل الورقية في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد".

يذكر ان مديرية الدفاع المدني، أعلنت يوم الأثنين (24 حزيران 2024)، سيطرتها على حريق بمنطقة السنك التجارية وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت انها فتحت تحقيقًا بأسبابه.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني، أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مخزن مسقف بالواح (الجينكو) على سطح بناية تجارية متعددة الطوابق، متخذ كمخزن للأدوات الاحتياطية للعجلات، مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، محال الى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013".

وأضافت، إن "فرقنا استنفرت بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك، وحضور الفريق سمكو ناظم أمين وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي وعدد من القيادات الأمنية، فضلا عن حضور مدير دفاع مدني بغداد الرصافة، ودفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة من حوضيات مع زج عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتكافح النيران من الأعلى للمخزن المحترق، كذلك حركت فرق الدفاع المدني زوارق الإطفاء الطافية في نهر دجلة لتأمين امدادات المياه وتعجيل عمليات الإخماد والتبريد".

وأكدت المديرية، أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة من المديرية".