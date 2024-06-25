2024-06-25 13:42:06 - المصدر: منصة إيشان

اكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع فصائل حزب الله اللبنانية، وإنها تفضل حلا دبلوماسيا. وأوضح هنغبي أن إسرائيل تناقش مع مسؤولين أمريكيين احتمال أن تسمح النهاية المتوقعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في غزة بالتوصل إلى “ترتيب” مع حزب الله، وفقا لوكالة […]

ظهرت المقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نفضّل الحل الدبلوماسي مع حزب الله أولاً على ايشان.