وزير الصحة: الخطة الصحية لتأمين زيارة عيد الغدير ماضية بنجاح

2024-06-25 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الصحية لتأمين زيارة عيد الغدير ماضية بنجاح.

وقال الحسناوي، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة لديها الخبرة الكافية في التعامل مع الزيارات المليونية"، لافتاً الى أن "الخطة ماضية بنجاح كبير حتى الآن".

وأشار إلى، أن "المستشفيات في حالة استعداد لاستقبال أي حالة طارئة، كما تم نشر مفارز طبية ميدانية و سيارات الإسعاف قرب المدينة القديمة و الشوارع المؤدية إليها".