العامري والمحمداوي يؤكدان أهمية عيد الغدير في التلاحم وتحقيق العدالة

2024-06-25 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أهمية عيد الغدير في التلاحم وتحقيق العدالة.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العامري زار رئيس أركان الحشد الشعبي للمباركة بمناسبة عيد الغدير الأغر، حيث باركا لأبناء الشعب العراقي وعموم المسلمين حلول هذه المناسبة التي يحتفي بها أبناء الشعب العراقي وسط أجواء آمنة مستقرة".وأكد الجانبان "أهمية هذه المناسبة في الوحدة والتلاحم ونصرة المظلومين والدفاع عن المستضعفين وتحقيق العدالة".