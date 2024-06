سناب شات تطرح أدوات أمان جديدة لحماية المراهقين

2024-06-25 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: اعلنت سناب شات مجموعة جديدة من مزايا الأمان، ويشمل ذلك تحديثات لوظيفة حظر الحساب وإجراءات حماية الصداقة المحسنة، مما يجعل من الصعب على الغرباء الاتصال بالمستخدمين عبر منصتها. وتأتي هذه الخطوة الجديدة وسط مخاوف بخصوص استغلال المراهقين عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مما يؤدي غالبًا إلى حوادث خطيرة، ويشمل ذلك الابتزاز...

