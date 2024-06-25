2024-06-25 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اقتربت إدارة نادي برشلونة الاسباني، من الإعلان عن انفراجة كبرى بشأن وضع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفي المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، ان "مجلس إدارة برشلونة سيعقد اجتماعا مهما، الخميس المقبل، وقد يعلن بعده عن عودة البارسا إلى قاعدة (1:1) في قانون اللعب المالي النظيف، الذي تفرضه رابطة الليجا على الأندية".

وتسمح هذه القاعدة للبلوجرانا باستغلال جميع الأرباح التي يحققها النادي، هذا الصيف، في التعاقد مع صفقات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "سر هذه الانفراجة يكمن في أن برشلونة بعد شهور عديدة من المفاوضات، أصبح قريبا من اتفاق بشأن بيع 15% من "برشلونة فيجن"، التي كانت مملوكة لصندوق لييبرو".

وأوضحت أن "هذه الأموال ستدخل خزينة برشلونة، وتضاف إلى ميزانية الموسم الحالي 2023-2024، وبالتالي سيتمكن البارسا من تحقيق التوازن في أرقامه المالية وإغلاق السنة المالية ببعض الأرباح، وذلك سيسمح له بإبرام صفقات وفقا لقاعدة (1:1)".

المصدر: وكالات