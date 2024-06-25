العدس الأحمر التركي الأكثر تصديرا  الى العراق ودول اخرى

2024-06-25 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور ومنتجات البحر الأبيض المتوسط، فيسيل ميميش، يوم الثلاثاء، أن العدس الأحمر التركي هو الأكثر تصديرا بين مجموعة الحبوب، الى العراق ودول اخرى.

وقال ميميش "صدرنا 181 مليون دولار في مايو/ أيار، بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، مشيراً إلى أن "المنتج الذي صدروه أكثر في جميع مجموعات المنتجات في الشهر الخامس من العام كان العدس الأحمر".

وحول منتجات الطحن، أشار ميميش إلن أنه "قمنا بتصدير البقول بقيمة 50.7 مليون دولار، ومنتجات المعجنات بقيمة 32.8 مليون دولار، ومنتجات المطاحن بقيمة 27.4 مليون دولار".

وتابع: "كان المنتج الذي قمنا بتصديره أكثر في جميع مجموعات المنتجات في الفترة المذكورة هو العدس الأحمر بنسبة ارتفاع بلغت 205 في المائة بقيمة 41.2 مليون دولار".

وختم ميميش بالقول إن "جمعيتنا، التي صدرت إلى 143 دولة في شهر مايو/ أيار، حققت أعلى القيم في أسواق العراق وإيران وسوريا".