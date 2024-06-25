الأولمبي العراقي.. شنيشل يستقر على لاعبين فوق السن القانوني ويبحث عن ثالث

2024-06-25 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي جبار هاشم، يوم الثلاثاء، أنه لم يتم بعد حسم مسألة لاعبي الأولمبي واللاعبين الثلاثة فوق السن القانوني للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس تحت 23 سنة.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب راضي شنيشل، سيعلن عن القائمة النهائية واللاعبين الثلاثة فوق السن القانوني نهاية الأسبوع الجاري"، مبينا ان "شنيشل توصل الى حسم اسمين من بين ثلاثة أسماء يجوز ضمهم للمنتخب فوق السن القانوني، وسيحسم الاسم الثالث قريبا جدا بعد توصله للقناعة"، رافضا الافصاح عن اي اسم لحين إعلانها في بيان للاتحاد.

وأضاف هاشم أن "هناك إجتماعات عديدة للملاك التدريبي تناقش فيها أسماء لحسم القائمة النهائية، نهاية الأسبوع الجاري، لحسم موضوع القائمة وإعلانها بشكل رسمي هذا الأسبوع".

وبين أن "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد الاجتماع سيستقر على اللاعبين الثلاثة فوق السن القانوني الذين سيشاركون في أولمبياد باريس".

وكانت مصادر أكدت أن المدرب راضي شنيشل وضع اللاعبين أيمن حسين وسعد ناطق وإبراهيم بايش في القائمة النهائية، فيما تم استبعاد الحارس جلال حسن واللاعب سعد عبد الأمير من القائمة بعد وصول القناعة الفنية على هؤلاء اللاعبين.