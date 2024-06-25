مسرور بارزاني: محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية مستمرة لزيادة تسلم قمح مزارعي إقليم كوردستان

2024-06-25 14:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم خاصة جرت اليوم الثلاثاء ، صومعة حبوب قضاء قوشتبه في محافظة أربيل.

وأكد مسرور بارزاني في كلمة له أثناء المراسم، على الأهمية الاستراتيجية لإنشاء السايلوهات والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة الهادف إلى دعم القطاع الزراعي والمزارعين، وضمان الأمن الغذائي، وتسويق محاصيل الإقليم، مشيراً إلى وجود مخازن في معظم المدن والنواحي للاستلام وتخزين القمح والحبوب الأخرى، مما يسهم في ضمان جودة المنتجات الزراعية وحماية مصالح المزارعين.

وجدد رئيس الحكومة التزامه بدعم القطاع الزراعي، باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، مشدداً على أن إنشاء السايلوهات يأتي في إطار خطة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي، من خلال توفير مخازن مناسبة لحفظ وتخزين المنتجات الزراعية، بما يحفظ جهود المزارعين وحقوقهم.

وأشار إلى زيادة إنتاج الحبوب في إقليم كوردستان هذا العام، موضحاً أن الحكومة تجري محادثات مستمرة مع الحكومة الاتحادية لضمان استلام كميات أكبر من قمح مزارعي الإقليم، مؤكداً تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد، إلا إنه ليس بالمستوى المطلوب.

وشدد رئيس الحكومة في كلمته، على أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لدعم مزارعي وفلاحي الإقليم بكل الوسائل الممكنة، وأنها تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز وتطوير الصناعة الغذائية في كوردستان.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإقليم أنجزت إنشاء سايلو قوشتبة بتكلفة إجمالية بلغت 21 ملياراً و276 مليوناً و835 ألف دينار. ويتمتع السايلو بقدرة تخزينية تصل إلى 40 ألف طن من القمح والحبوب الأخرى.