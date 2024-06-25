2024-06-25 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الأمنية لعيد الغدير الأغر من دون أي حادث يذكر.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "على مدار أيام متواصلة سخرت وزارة الداخلية جميع إمكانياتها لتأمين زيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع) في محافظة النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير الأغر، بعد أن وضعت خطة متكاملة أشرف عليها ميدانياً وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، شملت العديد من المحاور لضمان حماية الجموع الزائرة القاصدة إلى مدينة أخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

وتابع: "كان هناك تنسيق عالي المستوى بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وجميع الدوائر والمؤسسات وأصحاب المواكب الخدمية لإظهار هذه الذكرى الخالدة بالشكل الذي يليق بمكانتها، وبفضل الله وحمده نعلن نجاح الخطة الأمنية لعيد الغدير الأغر، من دون أي حادث يذكر"، لافتاً الى أن "الجهود الكبيرة التي بذلتها القطعات الأمنية والوكالات والدوائر الاستخبارية والحشد الشعبي خلال تفويج حجاج بيت الله الحرام وعيد الأضحى المبارك واستمرت بعملها الأمني والخدمي لغاية انتهاء مراسيم عيد الغدير الأغر تستحق الثناء والتقدير، وهذا النجاح يضاف إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مختلف المناسبات المليونية وغيرها من الواجبات المهمة".

وبين: "نتقدم بالشكر والتقدير للعتبة العلوية المطهرة وكذلك إلى محافظة النجف الأشرف ومجلس المحافظة والزائرين الكرام وأصحاب المواكب الخدمية والدوائر والمؤسسات ووسائل الإعلام الموقرة التي كانت وكما عهدناها مواكبة ومتعاونة مع الأجهزة الأمنية في إنجاح هذه المناسبة وغيرها من المناسبات"، مضيفاً : أن"عطاء قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها لا يقدر بثمن، وهم يواصلون الليل بالنهار لحفظ حياة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة فلهم منا كل الاحترام والتقدير والشكر الجزيل".