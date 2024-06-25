وزير الصحة يؤكد أهمية التوثيق الطبي لضمان سلامة وحقوق المريض والكوادر الصحية

2024-06-25 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، أهمية التوثيق الطبي لضمان سلامة وحقوق المريض والكوادر الصحية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحسناوي يواصل لليوم الثاني على التوالي جولته في محافظة النجف الأشرف، حيث تفقد مستشفى الحكيم العام لمتابعة الواقع الصحي والتوثيق الطبي"، مشيراً الى أن "وزير الصحة أجرى برفقة مدير عام صحة النجف الدكتور عبدالله الغزالي، جولة في أروقة المستشفى شملت الطوارئ والردهات والانعاش والمذخر الدوائي وباقي الأقسام الساندة الأخرى".وأضاف أن "الحسناوي التقى بالكوادر الطبية والصحية العاملة في ردهات الطوارئ والانعاش"، مشدداً على "أهمية التوثيق الطبي الذي يضمن سلامة وحقوق المريض والكوادر الصحية".وأكد على "أهمية مضاعفة الجهود لخدمة المرضى"، مبيناً أن "محافظة النجف الأشرف شهدت تحسناً ملموساً وواضحاً في تطوير الواقع الصحي".