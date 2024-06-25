الدفاع المدني تنجح في السيطرة على حريق اندلع جنوب بغداد

2024-06-25 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، بأنها نجحت في السيطرة على حريق اندلع جنوب بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي الفريق سمكو ناظم أمين، يرافقه معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم حسن ومدير دفاع مدني بغداد الكرخ العميد احمد سلمان محمد، نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة الكاملة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل جملونين في منطقة عويريج الصناعية جنوب بغداد، متخذين لخزن المناديل الورقية ( الكلينس) بكميات كبيرة وبطريقة خزن عشوائية ومشيدة تلك المخازن من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني ومحال الى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني".واضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بإنقاذ ثمانية جملونات ملاصقة مملوءة بالبضائع مع إنقاذ ست مولدات كهربائية بعد ان استنفرت فرق الدفاع ودفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة وتمكنت من السيطرة وإخماد الحادث رغم ارتفاع درجات الحرارة تحت أشعة الشمس ومواجهة نيران الحريق"، مشيرا الى أنه "وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".