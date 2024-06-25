2024-06-25 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن تفكيك ما أسمته "الشيفرة السريّة" لتجارة أخطر أنواع المخدرات في العراق، فيما أشارت إلى أن وزارة الداخلية أحكمت قبضتها على ثلاث شبكات بعمليات نوعيّة.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" المخدرات عدو لا يقل ضراوة عن الإرهاب بسبب تداعياته على المجتمع ودفع الألاف الى مستنقع الإدمان والجريمة والفحشاء".

وأضاف ان" وزارة الداخلية ومن خلال تشكيلاتها نجحت خلال النصف الأول من 2024 بتفكيك الشيفرة السرية لتجارة الكريستال في العراق من خلال معرفة طرق دخوله واليات ترويجه وتم تفكيك ثلاث شبكات حتى الآن بعمليات نوعية جرت في عدة محافظات".

وأشار اسكندر الى، ان" معدل ترويج المخدرات في العراق تقلص بنسبة 80% وهي نسبة كبيرة تعطي شعورًا بالطمأنينة بان الجهود الأمنية تجري بالاتجاه الصحيح في انهاء مشكلة تفاقمت في السنوات الأخيرة".

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الاحد (9 حزيران 2024)، احكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها الأول بالإعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها".

وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".