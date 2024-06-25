الصحة العراقية.. 65 مليون مراجع في 2023 وسط أزمة تمويل حادة

2024-06-25 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي ماجد شنكالي، يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة استقبلت خلال عام 2023 نحو 65 مليون مراجع في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح شنكالي، لوكالة شفق نيوز، أن المستشفيات في كافة المحافظات نفذت أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية تتراوح بين الصغرى والمتوسطة والكبرى.

وأضاف شنكالي، أن المستشفيات أجرت الملايين من التحاليل والأشعة والسونار وغيرها من الخدمات الطبية التي قدمت للمراجعين.

وأشار شنكالي إلى أن تمويل ميزانية وزارة الصحة في هذا العام كان ضعيفاً ولم يصل إلى المستوى المطلوب.

وأكد شنكالي أن الوزارة بحاجة ماسة إلى المزيد من الأموال لشراء الأدوية وتقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية، مشدداً على أهمية دعم القطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وكان شنكالي قد أعرب في تصريح سابق، عن قلقه بشأن التعامل المالي مع "كيماديا" (الشركة المسؤولة عن توريد الأدوية في العراق)، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتعامل مع تعاقدات كيماديا كما تتعامل مع تعاقدات المؤسسات الأخرى، مما يسبب تأخيرًا كبيرًا في وصول الأدوية.