رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للعمل الصحفي

2024-06-25 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعم الحكومة للعمل الصحفي، مشدداً على حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين ممارسة دورهم الإعلامي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي"، مؤكداً "دعم الحكومة للعمل الصحفي، وحرصها على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين ممارسة دورهم الإعلامي بكلّ شفافية، وهو ما تجسّد في تشريع قانون حقّ الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى التشريعات الأساسية الخاصة بحرية العمل الصحفي".

وتابع البيان أن "اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي ستعقده نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى 155 لتأسيس الصحافة العراقية، والذي ستشارك فيه نقابات واتحادات الصحافة العربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة لوفود أجنبية".