نقيب الصحفيين يهنئ مجلس الأمناء بمناسبة المباشرة بمهام عملهم

2024-06-25 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام بمناسبة المباشرة بمهام عملهم.وخلال برقية تهنئة بعثها اللامي وحصلت وكالة الأنباء العراقية(واع) نسخة منها ، قال اللامي: "الزميل ثائر الغانمي رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والزملاء أعضاء مجلس الأمناء تهديكم نقابتنا أطيب تحياتها".وأضاف: "يسرني ويسعدني أن أبعث إليكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمكم مهام عملكم في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي متمنين لكم دوام الموفقية والنجاح في أداء مهام عملكم لما فيه الارتقاء بواقع الإعلام العراقي نحو الطموح المنشود، ومواكبة ركب التطور التكنولوجي في هذا المجال، وبما يصب في خدمة شعبنا وبلدنا العزيز".