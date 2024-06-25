مقتل شخص وإصابة شقيقه بانفجار مخلف حربي شرقي ديالى

2024-06-25 15:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة شقيقه بإصابات بليغة، وذلك بانفجار مخلف حربي كانا يعبثان بهِ، في قضاء مندلي شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقين اثنين في قضاء مندلي الحدودي مع ايران شرقي ديالى، عثرا على إطلاقة مخلف حربي قديم لسلاح ثقيل احادية، وانفجرت عليهما أثناء العبث بها".

ولفت المصدر إلى أن "الشقيقين حاولا قطع الاطلاقة بواسطة (كوسرة) قطع حديد ما ادى الى انفجارها ومقتل احدهما واصابة الاخر بجروح بليغة".