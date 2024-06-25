2024-06-25 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، تحرير فتاة كبلها أشقائها بالسلاسل في منزلها بمحافظة الأنبار.

وقالت الوزارة بحسب بيان للشرطة المجتمعية تلقته "بغداد اليوم"، انها" لبّت مناشدة تخص فتاة تتعرض للتعنيف الجسدي والنفسي من قبل أشقائها الذين يقومون بتعنيفها وربطها بالسلاسل في الانبار".

وأضافت، انه" تم على الفور تشكيل فريق عمل من شعبة الانبار بتوجيه مباشر من قبل العميد علي عجمي رسول مدير الشرطة المجتمعية العراقية واستحصال الموافقات الاصولية والتوصل الى مكان الفتاة التي وجدت مكبلة بالسلاسل من قبل ذويها حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اشقائها ووضعها في سجل الرعاية اللاحقة لمتابعة حالتها ووضعها الصحي والاجتماعي.



