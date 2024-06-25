2024-06-25 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن بناء السدود في الإقليم خطوة نحو الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح سد چمرگه في منطقة قشتبة بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مؤكدا أن بناء هذا السد يأتي في إطار برنامج حكومة الإقليم لتطوير الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضح بارزاني أن الحكومة نفذت بناء عدة سدود كبيرة وصغيرة في مناطق مختلفة من الإقليم، مؤكداً على مواصلة هذه الجهود لتحقيق أهداف متعددة، أهمها منع التأثيرات السلبية للفيضانات التي تهدد حياة المواطنين في بعض المناطق.

وأشار بارزاني إلى أن هذه السدود تلعب دوراً مهماً في دعم الفلاحين والمزارعين في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى توفير فرص سياحية للمواطنين في بعض المناطق.

وأكد أن السدود تساهم أيضاً في توفير المزيد من الطاقة، مشدداً على أهمية الاستفادة القصوى من المياه السطحية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية التي بدأت تتناقص بشكل خطير.

وأضاف بارزاني، أن "هذه الثروات الطبيعية ليست لنا فقط، بل للأجيال القادمة أيضاً، لذا يجب علينا الحفاظ عليها والاستفادة منها بأفضل الطرق الممكنة."

وأعرب عن سعادته برؤية انتهاء مشروع سد چمرگه، مؤكداً أن حكومة الإقليم تولي أهمية كبيرة للاستفادة من المياه بطريقة مستدامة وفعالة.