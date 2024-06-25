بالأغاني والرقصات الفلكلورية.. السليمانية تحتفل باليوم السنوي للاجئين (صور)

2024-06-25 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفلت السليمانية الثلاثاء، باليوم العالمي للاجئين بمهرجان فني تحت شعار "من أجل عام مرحب باللاجئين" بحضور رسمي كبير.

وقالت بيناي كامران المسؤولة الميدانية لمنظمة unchr، لوكالة شفق نيوز إن "المنظمة وبالتعاون مع منظمات أخرى وبحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر، ومدراء عامين وممثلين الأطراف السياسية اقمنا هذا اليوم مهرجانا فنيا بمناسبة الذكرى السنوية ليوم اللاجئين".

وأضافت أن "المهرجان تضمن فقرات عديدة شارك فيها عدد من اللاجئين من الذكور والإناث فضلا عن إلقاء كلمات من المسؤولين الحكوميين فضلا عن اغانٍ وفقرات رقص فلكلوري".

وبينت كامران، أن "كل فقرات المهرجانات كانت تهدف إلى إشعار اللاجئين أنهم جزء من المجتمع وهم لا يختلفون عن غيرهم ولهم حقوق مماثلة لغيرهم كونهم بشر كغيرهم".