الخطوط الجوية تعلن نقل أكثر من 83 الف مسافر خلال عيد الأضحى

2024-06-25 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، نجاحها بنقل أكثر من 83 الف مسافر خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "إجمالي عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن اسطولها الجوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 83,688 مسافر توزعوا على 479 رحلة مباشرة الى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية".

وبيّن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم أن "الخطوط الجوية العراقية واستنادا الى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، نجحت خلال موسم العيد لهذا العام من تأمين جميع متطلبات السفر المميزة للمسافرين وفق الخطة الموضوعة".

وأكد عبد المنعم أن "جميع الرحلات نفذت بتوقيتاتها المحددة على جدول رحلات الشركة فضلاً عن تميز الشركة في تنويع وتحسين خدماتها مما انعكس إيجابياً على ارتفاع نسب الامتلاء وزيادة الطلب للسفر على متن الناقل الوطني".