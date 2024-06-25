قرارات رياضية غريبة.. إيقاف ملاكم "متوفى" لاربع سنوات

2024-06-25 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية عن واقعة هي الأغرب في عالم الرياضة في السنوات الأخيرة، بعد ما تعرض له الملاكم الراحل عن عالمنا مويسيس كاليروس الشهير بـ "تاز".

وما حدث بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، أن الملاكم المكسيكي الشهير تم إيقافه لمدة أربعة أعوام عن طريق الهيئة الإنجليزية لمكافحة المنشطات.

لكن ما لم تعلمه الهيئة أن الملاكم كان قد توفي بالفعل في الأول من مارس/ آذار الماضي على إثر سكتة قلبية تعرض لها في منزله في نويفو ليون.

وجاء الإيقاف الذي تم الإعلان عنه قبل أيام؛ بسبب ثبوت تعاطي تاز لجرعات مكثفة من الكوكايين والبنزويليكغونين خلال النزال الأخير له.

ونص بيان الهيئة الأول بشأن إيقاف تاز أنه "تم إيقاف الملاكم المكسيكي المحترف مويسيس كاليروس عن ممارسة أي رياضة تندرج تحت القانون العالمي لمكافحة المنشطات لمدة أربع سنوات، نتيجة لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وبسبب استخدام مادة محظورة".

وأثار البيان الكثير من اللغط بين الأوساط الرياضية، بالأخص جماهير الملاكمة الذين يعرفون جيدًا أن تاز قد غادر عالمنا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وآخر نزال له كان قد أقيم في لندن وخسره بخطأ فني في الجولة الرابعة، وكان ضد الإنجليزي جلال يافي في أبريل/ نيسان 2023.

واتسعت السخرية من بيان الهيئة وصلت حتى لجلال يافي ذات نفسه، خصمه في المباراة الأخيرة، الذي علق قائلًا: "لقد مات في مارس/ آذار في حال لم تكونوا تعرفون ذلك، ليرقد في سلام".

وبالتالي وجدت الهيئة نفسها مضطرة لتقديم اعتذار كانوا في غنى عنه لو كانوا قد تواصلوا مع أحد وكلاء أو ممثلي تاز، أو أضعف الإيمان لو كانوا قد استدعوه ليحققوا معه في واقعة ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وكتبت في بيان الاعتذار: "تلقت هيئة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة اليوم معلومات تتعلق بوفاة الملاكم المكسيكي المحترف مويسيس كاليروس".

وأضافت: "تلقينا هذه المعلومات بعد فترة وجيزة من نشر تفاصيل تخص قضية تتعلق بالسيد كاييروس بعد خضوعه لاختبار منشطات في المملكة المتحدة".

وأكمل البيان: "لم يكن لدى الهيئة أي معلومات حول وفاة السيد مويسيس كاليروس المحزنة في وقت النشر، وقد قامت الآن بإزالة جميع تفاصيل هذه القضية من كافة قنواتها المتاحة".

وتوصف مسيرة مويسيس كاليروس بأنها كانت "لامعة" على عكس نهايتها التي شهدت كوارث استمرت حتى لما بعد وفاته.

فقد لعب الملاكمة منذ أن كان في الـ 16 من عمره، وخاض 50 نزالا وهو هاوٍ، و58 كمحترف، فاز في 36 منها، وخسر 11، وتعادل في واحد.

ومن أقوى النزالات في مسيرته كانت مواجهة خوليو سيزار مارتينيز في بطولة العالم لوزن الذبابة، وأيضًا قاتَل الياباني رويويا ياماناكا.