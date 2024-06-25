دهوك.. اعتقال شاب بتهمة إضرام النار في جسد اخته

2024-06-25 16:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، اعتقال شاب بتهمة إضرام النار في جسد اخته.

وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن “شابا انهال بالضرب المبرح على أخته قبل أن يضرم النار في جسدها، في منطقة (مالتايي) وسط مدينة دهوك”، مبينة أن “الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث وتمكنت من التوصل للجاني بعد 4 ساعات من وقوع الحادث”.

وأضافت، إن “المجني عليها أم لثلاثة أولاد وتبلغ نسبة الحروق في جسدها نحو 80%”، مؤكدة أن “التحقيق جار في القضية”.