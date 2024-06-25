فابريغاس يريد الاستحواذ على موهبة البلوز

2024-06-25 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، بأن نجم فريق تشيلسي السابق سيسك فابريغاس، يتطلع لخطف خدمات أحد النجوم الشابة من صفوف الفريق اللندني خلال الصيف الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فان "فابريغاس يتطلع إلى ضم ظهير تشيلسي اليافع ألفي جيلكريست على سبيل الإعارة.

واقتحم جيلكيرست البالغ من العمر 20 عاما، تشكيلة الفريق الأول في تشيلسي بالموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، وشارك في 19 مباراة بجميع المسابقات.

وفاز جيلكيرست بجائزة أفضل لاعب في أكاديمية تشيلسي الموسم الماضي، بعدما نال رضا وإعجاب جمهور الفريق، بسبب روحه القتالية العالية، ما دعا البعض بتشبيهه بأسطورة البلوز جون تيري.

ويتولى فابريغاس حاليا تدريب فريق كومو، وارتقى به الموسم الماضي، إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث ينوي الفريق الثبات بين الكبار خلال الموسم الجديد.

المصدر: وكالات