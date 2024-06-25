السليمانية.. السجن المؤبد بحق قاتل "خواناس اريا" ومنظمة حقوقية ترحب

2024-06-25 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحبت منسقة "شبكة ائتلاف 19" المعنية بالدفاع عن حرية الرأي، يوم الثلاثاء، بقرار محكمة السليمانية بالحكم على قاتل الفنان الشاب "خواناس اريا" بالسجن المؤبد، معتبرة اياه خطوة مهمة في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأصدرت محكمة السليمانية اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد على قاتل "خواناس وريا"، الذي قتل برصاص سائق دراجة نارية في قضاء جمجمال في 22 حزيران 2023، وذلك وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 الصادر عن حكومة إقليم كوردستان.

وأكد محامي ذوو الضحية، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، على أن هذا الحكم يعتبر خطوة نحو العدالة، معبراً عن استيائه من أن العقوبة لم تكن أشد نظراً لدور المتهم في التحريض على الجريمة ومساعدتها.

من جهتها، دعت شايي آسو، منسقة شبكة الائتلاف 19، "حكومة إقليم كوردستان لتوفير بيئة آمنة للصحفيين والفنانين والناشطين للتعبير والإبداع بأمان ودون خوف من الانتقامات أو التهميش."

وأضافت، "نحن ندعم بقوة قرار محكمة السليمانية بسجن قاتل الفنان الشاب خواناس وريا، ونرى في ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب."

وهنأت شبكة ائتلاف 19 جميع المحامين والنشطاء والمنظمات التي عملت بجدية واجتهاد في هذه القضية، متطلعة إلى المزيد من التقدم والعمل الجاد لحماية حقوق الإنسان والحريات في إقليم كوردستان.

ويشرف على "شبكة 19" مركز ميترو المهني بحرية الرأي، وتعمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لرصد وتعزيز وحماية حرية التعبير في إقليم كوردستان.