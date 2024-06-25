العراق يتراجع الى المركز 8 بقائمة البلدان الأعلى بدرجات الحرارة

2024-06-25 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهر مؤشر محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، تراجع العراق الى المركز 8 في قائمة البلدان الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال آخر 24 ساعة.

وكان المنبئ الجوي واثق السلامي، قد توقع في وقت سابق، تغيرا بأجواء البلاد خلال الأيام المقبلة الى الاعتدال والانخفاض بدرجات الحرارة.

وقال السلامي في إيضاح له على "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "حوضا علويا باردا، في طبقات الجو العليا سيأثر على العراق يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين".

وأضاف، إن "تغير الأجواء سيرافقه زخات مطر شمالي البلاد وانخفاض بدرجات الحرارة وتراجع شدة الأجواء الحارة خاصة بمناطق الشمال والوسط والأجزاء الغربية".



