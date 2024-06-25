2024-06-25 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن نوع من انواع الفساد "اموالها قادرة على بناء البلد من جديد"، متمثلة بمشاريع التشغيل التي وصفها بأنها "فساد مقنن".

وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد اخطر من الإرهاب بمراحل وهو سرطان يمكن أن يدمر مؤسسات الدولة والأمثلة كثيرة"، لافتا الى ان "العراق في وضع يجب ان يكون هناك قرار حقيقي ومصيري في الحرب على الفساد قبل فوات الاوان".

واضاف ان "الفساد يأخذ اشكالا متعددة في مؤسسات الدولة منها عقود التشغيل التي تمثل أكبر صفقات فساد مقنن وهي تعطى كصفقات لجهات حزبية تنال أكثر من 90% من الايرادات رغم ان المشاريع نفذت باموال الدولة".

ولفت الى ان "نسبة الهدر في تلك المشاريع يشيب لها رأس كل من اطلع على تفاصيلها"، مؤكدا بان ما "نخسره من اموال كافية لبناء البلاد مرة اخرى".

واشار الى انه "رغم تقديمنا الوثائق والادلة للجهات ذات العلاقة لكن لم يحصل اي تقدم في فسخ تلك العقود وايقاف هدر المال العام"، مؤكدا بانه "بدون ارادة وطنية حقيقية ستبقى دوامة الفساد تنهب خيرات هذه البلاد".

وتتمثل مشاريع عقود التشغيل، بأن تقوم الحكومة بدفع اموال لبناء المشاريع لكن تشغيل هذه المشاريع يتم وفق عقود مع شركات وجهات معينة وتأخذ نسب كبيرة من الاموال لقاء تشغيل هذه المشاريع.