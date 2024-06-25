انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق "الكفاح والحارثية"

2024-06-25 17:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147750 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147900 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.