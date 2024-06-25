مشاجرة تتطور الى اشتباك مسلح واصابة امرأة في بغداد

2024-06-25 17:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (25 حزيران 2024)، بإصابة امرأة بإطلاق نار اثر مشاجرة مسلحة في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مشاجرة بين شخصين اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الشاعورة ما سفر عن اصابة امرأة صادف مرورها لحظة وقوع الحادث".

ولفت الى، ان "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث واعتقلت المتشاجرين ونقلت المصابة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".