رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من وجهاء وممثلي منطقة المعامل في بغداد

2024-06-25 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من وجهاء وممثلي منطقة المعامل في بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من وجهاء وممثلي منطقة المعامل جنوب شرق العاصمة بغداد".